2020/03/29 | 20:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، جدولاً برحلاتها الاستثنائية الى عدد من بلدان العالم لإجلاء العراقيين الراغبين بالعودة الى بغداد، ضمن اجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواعيد ووجهات الرحلات الجوية الاستثنائية لإجلاء العراقيين (جدول)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواعيد ووجهات الرحلات الجوية الاستثنائية لإجلاء العراقيين (جدول)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).