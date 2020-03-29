أول وظيفة لميغان ماركل بعد تخليها عن الملكية

2020/03/29 | 20:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “ديزني” الأميريكية، عن أول وظيفة لميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، بعد تخليهما عن صفتهما الملكية.وقالت “ديزني” إن ميغان ماركل علقت بصوتها على فيلم وثائقي جديد من إنتاجها، ويتناول حياة الأفيال.وأشارت إلى أن الفيلم سيتوفر عبر خدمة البث الرقمي “ديزني بلس” اعتباراً من 3 نيسان المقبل.ويتتبع الفيلم عائلة فيل في ...

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