وزارة الخارجية تعلن توزيع 12 طناً من المساعدات بين ألف عائلة عراقية في الاردن

2020/03/29 | 20:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، عن توزيع 12 طناً من المساعدات بين الف عائلة عراقية في الاردن.وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “توزيع ١٢ طنا من المساعدات الغذائية بين الف عائلة من الجالية العراقية في المملكة الاردنية الهاشمية”.وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة […]

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