إحصائية جديدة لكورونا في تركيا… عدد الوفيّات يتجاوز المئة

2020/03/29 | 20:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة في الحكومة التركيّة تسجيل 23 وفاة و 1815 إصابة بفيروس #كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وبحسب الإحصائيّات الصادرة عن الصحّة التركيّة فإن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد،

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