العطار يدعو الى تخفيض أجور المستشفيات الأهلية

2020/03/29 | 20:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، اليوم الاحد، إلى إطلاق مبادرة طبية إنسانية من المستشفيات الأهلية.

وقال العطار في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "نظرًا للأزمة الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب على الجميع التكاتف لعبور هذه المرحلة".

واقترح "تخفيض الأجور المالية للمستشفيات الأهلية العراقية بنسبة تصل إلى ٢٥٪؜ لجميع المرضى كمساهمة وبادرة إنسانية في الوقت العصيب الحالي".

وأشار العطار إلى أن "مبادرة البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة ومنها المصرف المشرق العربي الإسلامي في دعم البلاد لمحاربة فيروس كورونا المستجد ، تُظهر المعدن الأصيل للعراقيين في الأزمات وتساهم بتقليل الآثار الاقتصادية والمالية في الوقت الحالي".

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