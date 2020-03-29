(الصحة العالمية) تختبر 4 أدوية لعلاج فيروس كورونا

2020/03/29 | 20:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن إجراء تجربة لـ 4 أدوية كل على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لمقارنة فعاليتها في علاج فيروس كورونا المستجد المسبب "كوفيد - 19".

وقال المكتب الإقليمي للصحة العالمية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أجرت منظمة الصحة العالمية، تجربة تضامنية لمقارنة سلامة وفعالية 4 أدوية كل على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لعلاج كوفيد 19".

ودعت المنظمة العالمية كافة البلدان في الإقليم وخارجه للمشاركة في هذه التجربة التاريخية وإبداء استعداد لتسهيل هذه العملية.

وقال مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري: "لقد أثَّر فيروس كورونا على أشخاص من بلدان عديدة، ومن المرجح أن يؤثر على آخرين من بلدان أخرى، ولا يرتبط المرض بأي أصل عِرْقي أو جنسية محددة".

وحتى الآن لم تتوصل أي دولة في العالم إلى علاج نهائي وآمن لفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، ناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 683 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 32 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 146 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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