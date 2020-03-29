العتبة العباسية تعلن قرب انشاء ردهة انعاش للمصابين بكورونا بمستشفى الهندية

2020/03/29 | 20:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العباسية، الاحد، عن قرب انشاء ردهة انعاش للمصابين بكورونا في مستشفى الهندية.وقالت العتبة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “كإجراء احتزازي سنشرع بإنشاء ردهة إنعاش للمصابين بوباء كورونا في مستشفى الهندية العام”.واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما اشارت الى ان مجموع المصابين بالفايروس في

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