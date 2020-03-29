الطيران المدني: تعليق الرحلات الجوية لا يشمل الإخلاء الطبي والطوارئ

2020/03/29 | 20:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد كاظم، اليوم الأحد، أن إيقاف الرحلات الجوية بسبب تفشي وباء كورونا لا يشمل الرحلات المتعلقة بالإخلاء الطبي والطوارئ والمساعدات.وقال كاظم في تصريح صحفي، إن “قرار ايقاف الرحلات الجوية لا يشمل رحلات الإخلاء الطبي والطوارئ ورحلات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وكل ما يصل العراق من […]

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