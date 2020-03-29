2020/03/29 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار ، إلى”إطلاق مبادرة طبية إنسانية من المستشفيات الأهلية”.وقال العطار في بيان تلقت”العهد نيوز” النسخة منه إن”نظرًا للأزمة الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب على الجميع التكاتف لعبور هذه المرحلة”.واقترح العطار : تخفيض الأجور المالية للمستشفيات الأهلية العراقية بنسبة تصل إلى ٢٥٪ لجميع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطار يدعو المستشفيات الأهلية لتخفيض أجورها المالية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العطار يدعو المستشفيات الأهلية لتخفيض أجورها المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).