التعليم تحدد نسب تخفيض الاجور الدراسية للتعليم الحكومي الخاص الصباحي والمسائي

2020/03/29 | 20:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من الاجور المحددة.وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم محمد إن […]

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