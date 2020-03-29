🟠محافظة عراقية تعلن خلوها من فيروس كورونا

2020/03/29 | 20:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية صحة صلاح الدين (شمال العراق) يوم الأحد، خلو المحافظة من فيروس كورونا بعد التأكد من أن المشبه بها غير مصابة بالفيروس.وقالت المديرية في بيان لها، إنه “بعد […]

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