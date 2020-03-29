2020/03/29 | 20:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، إعماماً الى الجامعات والكليات العراقية بشأن طبيعة التعامل مع المنهاج العلمي خلال الفترة المقبلة.وتضمنت الوثيقة، التي اطلعت عليها “يس عراق”، عدة قرارات اخرى بشأن طلبة الدراسات العليا ورسوم الدراسة الخاصة في الكليات الاهلية.واشارت الوثيقة الى : ١- تخفيض الاجور الدراسية للقناة الخاصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..تفاصيل قرارات التعليم العالي بضمنها أجور الكليات الاهلية ومنهاج الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..تفاصيل قرارات التعليم العالي بضمنها أجور الكليات الاهلية ومنهاج الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).