وزير بريطاني: طوارئ كورونا غير مسبوقة منذ الحرب العالمية

2020/03/29 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكد وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، اليوم الاحد، أن كافة أنحاء بريطانيا في وضع طوارئ بصورة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية، لخوض المعركة ضد فيروس كورونا.وقال جنريك في مؤتمر صحفي، ان "البلاد بالكامل الآن في وضع طوارئ، هذه خطوة غير مسبوقة في زمن السلم، لم نفعل أي شيء مثل ذلك منذ الحرب العالمية الثانية".وأشار الوزير إلى "نشر مراكز للتنسيق الاستراتيجي في مختلف أنحاء البلاد".يذكر ان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اعلن الجمعة الماضية، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها بأقل من ساعتين، أعلن وزير الصحة، مات هانكوك، كذلك إصابته بالفيروس وعزل نفسه في المنزل.

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