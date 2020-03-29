العطار يدعو المستشفيات الأهلية لتخفيض أجورها

2020/03/29 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي، غدير العطار، اليوم الاحد، لإطلاق مبادرة طبية إنسانية من المستشفيات الأهلية بتخفيض اجورها بسبب الظروف التي تعيشها البلاد.وقال العطار في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نظرًا للأزمة الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب على الجميع التكاتف لعبور هذه المرحلة".واقترح "تخفيض الأجور المالية للمستشفيات الأهلية بنسبة تصل إلى 25% لجميع المرضى كمساهمة وبادرة إنسانية في الوقت العصيب الحالي".وأضاف أن "مبادرة البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة ومنها المصرف المشرق العربي الإسلامي في دعم البلاد لمحاربة فيروس كورونا، تُظهر المعدن الأصيل للعراقيين في الأزمات وتساهم بتقليل الآثار الاقتصادية والمالية في الوقت الحالي".

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