داخلية كردستان توجه رسالة للمواطنين: بعض الاشخاص يحرضون على التجمعات ويعرضون حياتكم للخطر

2020/03/29 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن محققون ألمان، اليوم الأحد، انتحار توماس شيفر، وزير مالية ولاية هيسن، التي تضم مدينة فرانكفورت.

وأكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة أن "ملابسات الوفاة، تشير إلى انتحار وفق المحققين"، حسبما نقلت إذاعة "

بغداد اليوم - البصرة

توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق عطية مساء اليوم الاحد ، هطول امطار غزيرة في 5 مدن بالبلاد يوم غد الاثنين فيما أشار الى حدوث ارتفاع بدرجات الحرارة بعدد من المدن اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وقال عطية بمنشور على ص

بغداد اليزم-بغداد

صدقت محكمة تحقيق بلدروز التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى، الأحد، أقوال متهم لارتكابه جريمة قتل بسبب نشر محتوى غير أخلاقي مدبلج.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان، أن "المدان اعترف بارتكابه جريمة القتل بع

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