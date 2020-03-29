امطار غزيرة بـ 5 مدن غداً الاثنين وارتفاع بدرجات الحرارة بعدة مناطق بدءاً من الاربعاء

2020/03/29 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق عطية مساء اليوم الاحد ، هطول امطار غزيرة في 5 مدن بالبلاد يوم غد الاثنين فيما أشار الى حدوث ارتفاع بدرجات الحرارة بعدد من المدن اعتباراً من الأربعاء المقبل.وقال عطية بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك " تستمر يوم غد الاثنين حالة عدم الاستقرار في مناطق من مدن شمال البلاد بسبب تأثير منخفض جوي متعمق مسببا طقسا غائما بشكل جزئي وتستمر فرص الامطار التي تكون متفاوتة الشدة يصحبها الغزارة على فترات تشمل مدن دهوك وشمال نينوى واربيل والسليمانية وشمال كركوك مصحوبة بالبرق والرعد على فترات".وأضاف "اما باقي مدن الوسط والجنوب والغربية تكون اجوائها صافية ومشمسه معتدلة نسبيا مع ظهور بعض السحب على فترات".وتابع ان "درجات الحرارة بدأت بالارتفاع التدريجي اعتبارا من اليوم وتواصل ارتفاعها خلال الايام المقبلة ويوم الاربعاء المقبل سيشهد تأثرنا بكتلة هوائية دافئة من شبه الجزيرة العربية تسبب ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بأذن الله ويستمر الارتفاع طوال الايام المقبلة وخصوصا مدن جنوب البلاد لتتجاوز خلال النهارالثلاثين مئوية ".وزاد "كما وتتأثر مناطق من غرب البلاد والجنوب الغربي( بادية الجنوب) وبعض مناطق الفرات الاوسط خلال ساعات النهار بهبوب رياح شمالية غربية تصل هباتها الى 60 كم بالساعة تسبب اثارة الغبار مما يؤدي إلى تدن كبير في مدى الرؤية الأفقية في هذه الأماكن". وأشار الى ان باقي مدن البلاد ستكون الاجواء فيها خلال نهار الاثنين صافية يتخللها ظهور بعض السحب واجواء معتدلة نسبيا وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي ".

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