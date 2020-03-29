كارل ماركس - رأس المال: الفصل الحادي عشر (44) التعاون

2020/03/29 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس يبدأ الإنتاج الرأسمالي حقا، كما رأينا، عندما يستخدم رأسمال فردي واحد عددا كبيرة من العمال في آن واحد، مما يوسع نطاق عملية العمل ويثمر كميات كبيرة من المنتوجات.وإن عمل الكثير من العمال في وقت واحد بالذات وفي مكان واحد بالذات (أو، إن شئتم، في ميدان عمل واحد بالذات) لإنتاج صنف واحد بالذات من السلع، وتحت إمرة رأسمالي واحد بالذات، يشكل، من ناحية التاريخ والمفهوم، نقطة انطلاق الإ......

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