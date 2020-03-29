حمدى عبد العزيز - طابور المساجين .. لفان جوخ

2020/03/29 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز لاأعرف لماذا يلح علي ويدفعني في هذا الوقت بالذات ، وفي تلك العزلة التي فرضها تفشي وباء الكرونا في العالم أن اتطلع لهذا العمل ، وان تكون تلك اللوحة البالغة التعبير والتأثير في النفس هي صورة غلاف صفحتي على موقع الفيسبوك ..ضخامة وارتفاع لانهائي للجدران ، التي تصبح تفاصيلها البارزة عبر قوالب حجارتها المكونة لها ، تنوعات تتنقل بينها البصيرة مابين ألوان تعبر عن الحزن ، وألوان تعبر عن ألم العزلة......

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