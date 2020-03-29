2020/03/29 | 20:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي تخفض اجور الدراسات العليا القناة الخاصة بنسبة 25% للكورس الثاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 20:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تخفض اجور الدراسات العليا القناة الخاصة بنسبة 25% للكورس الثاني) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تخفض اجور الدراسات العليا القناة الخاصة بنسبة 25% للكورس الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).