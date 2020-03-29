صحة بابل تعلن سلامة 18 شخصاً اشتبه بإصابتهم بكورونا

2020/03/29 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الأحد، مغادرة 18 شخصاً بعد قضاء 14 يوماً في الحجر الصحي .

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