انتحار وزير مالية ولاية هسن الألمانية بسبب كورونا

2020/03/29 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن محققون ألمان، اليوم الأحد، انتحار توماس شيفر، وزير مالية ولاية هيسن، التي تضم مدينة فرانكفورت.وأكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة أن “ملابسات الوفاة، تشير إلى انتحار وفق المحققين”، حسبما نقلت إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية.وعثرت السلطات الألمانية، مساء السبت، على جثة شيفر (54 عاما) على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن، عاصمة […]

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