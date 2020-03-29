مؤسس فيس بوك يتبرع بمبلغ سخي لموادهة كورونا المستجد

2020/03/29 | 20:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان بمبلغ 25 مليون دولار لمبادرة مؤسسة بيل وميلندا غيتس، لمحاولة تسريع علاجات لفيروس كورونا، ويعتبر هذا التبرع أحد أكبر التبرعات حتى الآن من أغنياء التكنولوجيا كاستجابة للأزمة.ومن شأن مبادرة مؤسسة زوكربيرغ (سي زد … Readmore

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