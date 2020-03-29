الشاعرة السورية ميديا شيخة: أجد نفسي في قصائد النثر والهايكو.. والرمزية تمنح الشعرَ عمقه

2020/03/29 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- = عندما يسألونكِ عن أبيكِ = قولي لهُم إنه من نسلِ الجبل = والنهرُ أُمّي = لا تخجلي من أسلافكِ العائدين = من سلالة النورانيين = ومن قبلِهم أعتنقوا الجبال = وأعتقوا الورد الشاهق = وعادوا للتوّ بأناملٍ ناصعة = من أتون السنين = كُلُّهُم في شِمالكِ الشجاع =أراهُم بأُمِّ عيني = يرصَعون الآنَ […]

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