داخلية كوردستان تحذر فئة: لولا الوقاية من كورونا لكنا نعيشا اوضاعا مأساوية

2020/03/29 | 20:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت وزارة داخلية اقليم كوردستان، اليوم الاحد، رسالة الى مواطني الاقليم تخص الاجراءات المتخذة بشأن احتواء فيروس كورونا.وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها شفق نيوز، "اتخذت السلطات في الاقليم اجراءات عدة واصدرت اقرارات لحماية ارواح المواطنين من فيروس كورونا الذي بات وباء يجتاح مناطق عديدة في العالم".واضاف، "لولا تلك التدابير الوقائية لواجه مواطنو كوردستان الآن اوضاعا مخيفة ومأساوية".وتضمنت الرسالة ايضاً "في الوقت الذي نشكر فيه مواطني الاقليم على التزامهم بتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية فإن بعض الاشخاص يتصرفون بروح غير مسؤولة ويقومون بتحريض المواطنين على تشكيل التجمعات، وهذه السلوكيات تشكل خطرا على صحة الناس وارواحهم ويمكن ان تتسبب في تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، فهم يعرضون المصلحة العامة للمخاطر مقابل مصالح شخصية".واكدت الوزارة ان هؤلاء الاشخاص الذين يحرضون على انتهاك الاجراءات الاحترازية، سيتم تقديمهم للقضاء ومحاسبتهم وان وزارة الداخلية لن توفر اي جهد لحماية ارواح مواطني كوردستان.

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