“كورونا” يُوتّر الوضع في السجون الإيرانيّة.. هروب العشرات والأمن يبحث عنهم

2020/03/29 | 20:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «منذ 21 آذار/ مارس، ثمّة أعمال شغب في سجون #همدان و #تبيرز و #لرستان، وكلّها في غرب #إيران»، قالت وكالة “إرنا” الإيرانية، مُردفَةً «تلك الأوضاع أدّت إلى مقتل أحد المعتقلين

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