مديرصحة الكرخ: المناطق الشعبية لم تلتزم بالحظر لغاية الان

2020/03/29 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد مدير صحة الكرخ جاسم لطيف الحجامي، اليوم الاحد، ان العديد من المناطق الشعبية بالكرخ لم تلتزم بالحظر حتى الان، مبينا ان اجمالي الاصابات بالكرخ ارتفع الى ٢٧ حالة.وقال الحجامي في حديث صحفي لوسائل اعلام محلية تابعته”العهد نيوز” ان “حظر التجوال في بعض المناطق فهم بشكل خاطئ خاصة بالمناطق الشعبية”.واضاف […]

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