الزرفي : من أولوياتنا مواجهة كورونا وتوفير المواد الغذائية وتوزيعها ضمن التموينية

2020/03/29 | 20:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قال رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة، عدنان الزرفي انه وضع من أولويات حكومته مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا، وفيما شدد على إعادة تشكيل خلية الازمة المُختصة بمواجهةِ الفيروس، شدد على توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وتوزيعها ضمن الحصة التموينية.وقال الزرفي في بيان له تلقته ( المستقلة)..اليوم الأحد ان “احد […]

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