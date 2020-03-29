وزارة الزراعة تحذر من موجة سيول مقبلة ستجتاح عدداً من مناطق البلاد

2020/03/29 | 20:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، من موجة سيول مقبلة ستجتاح عدداً من مناطق البلاد، فيما دعت وزارة الموارد المائية إلى وضع خطة لنقل مياه السيول عبر ممرات آمنة للأنهر والبحيرات.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي: إن”الأيام المقبلة ستجتاح السيول الآتية من المرتفعات عددا من مناطق البلاد”، لافتاً الى أن “المحاصيل الزراعية

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