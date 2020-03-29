فيات كورونا بأميركا تفوق 2000.. نيويورك الأكثر وجعاً

2020/03/29 | 21:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….تجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادا إلى أحدث إحصاء من جامعة جونز هوبكنز، مساء السبت وسجّلت الولايات المتحدة 121,117 إصابة مؤكّدة بالفيروس.أمّا عدد الوفيّات على أراضيها الذي بلغ 2,010، فقد تضاعف منذ الأربعاء.غير أنّ أعداد الوفيات […]

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