كتلة هوائية قد تحمل الأمل للعراقيين في مواجهة كورونا

2020/03/29 | 21:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تشير التوقعات الجوية، الى قدوم كتلة هواية قد تحمل الأمل للعراقيين في مواجهة الجائحة كورونا.

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