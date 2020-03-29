احالة 35 شخصا للقضاء وتغريم 400 عجلة في الهندية بكربلاء لكسرهم قرار حظر التجول

2020/03/29 | 21:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]كشفت قائممقامية قضاء الهندية، الاحد، عن احالة 35 شخصا للقضاء لمخالفتهم قرار حظر التجوال وفرض 400 غرامة بحق العجلات.

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