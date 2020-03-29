2020/03/29 | 21:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير خليل وسط اجواء الترقب والقلق والخوف والملل، يلازم نحو ربع سكان العالم الزاميا منازلهم بمواجهة عدو شرس ارتدى حلة الوباء اسمه كورونا، هذا العدو الذي لا يرى بالعين المجردة ارعب العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان وسط الصين شهر كانون الاول من العام الماضي.فيروس كورونا او(كوفيد 19 ) اجبر نحو1.7 مليار شخص على ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحب في زمن كورونا) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحب في زمن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).