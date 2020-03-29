عفن قديم في القطب الشمالي لعلاج السرطان

2020/03/29 | 21:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: أعلن علماء الجامعة الإقليمية في مدينة بوشينو بمقاطعة موسكو، أن العفن الذي يعود إلى العصر الحجري الوسطي، الذي عثر عليه في البحيرات المتجمدة بالقطب الشمالي قد يصبح دواء للسرطان.ويشير العلماء، أن الاختبارات أظهرت أن هذا العفن يفرز مادة تكبح بفعالية نمو الخلايا السرطانية.الشيء المثير، أن هذا العفن يعيش منذ 120 ألف ...

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