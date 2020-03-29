ماركات عالمية تعبيء زجاجات العطور بمعقمات

2020/03/29 | 21:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بينها ” كريستيان ديور” الصباح الجديد-وكالات: حولت أشهر ماركات تصنيع العطور في العالم عبواتها من عبوات لحفظ أشهر العطور العالمية إلى عبوات حفظ معقمات، في خطوة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.واتجه مصنع عطور “كريستيان ديور” في فرنسا، لتعبئة زجاجاته التي كانت تحتوي على أشهر العطور العالمية إلى عبوات لحفظ الجل المعقم ...

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