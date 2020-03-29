2020/03/29 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الاحد، ان الضغط البرلماني والشعبي له تأثير إيجابي في انسحاب القوات الأميركية من العراق وقال الزيادي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان قاعدة كي وان تسلمت الى القوات العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية منها وبين، ” اميركا لها مخططات واهداف في المنطقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بلجنة الامن والدفاع النيابية يتحدث لـ”العهد” عن الانسحاب الامريكي ودور الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بلجنة الامن والدفاع النيابية يتحدث لـ”العهد” عن الانسحاب الامريكي ودور الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).