العتبة الحسينية تحول معرض دولي لمركز للإسعاف الفوري والطوارئ

2020/03/29 | 21:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت العتبة الحسينية المقدسة، بتهيـئـة مركز للإسعاف والطوارئ (ع) الطبية في كربلاء، دعما لجهود وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بتوجيه مباشر من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بتهيـئـة مركز ا للأسعاف والطوارئ في كربلاء.وقال المستشار العام في مستشفى الامام زين العابدين (ع) الدكتور ستار الساعدي، ان “الامانة

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