لليوم الخامس.. متطوعون بالتعاون مع الحشد يوزعون وجبات طعام على القوات الأمنية والعوائل الفقيرة بالديوانية

2020/03/29 | 21:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الخامس على التوالي تواصل مجموعات من المتطوعين بالتعاون مع الحشد الشعبي بتوزيع وجبات الطعام على القوات الأمنية والعوائل الفقيرة والمتعففة في محافظة الديوانية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوافل ابو الفضل العباس (عليه السلام) وابناء المرجعية وسرايا ابناء المرجعية تواصل لليوم الخامس على التوالي بالتعاون مع الحشد الشعبي على التوالي

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