غدا.. رحلة جوية لاجلاء العراقيين من بيروت

2020/03/29 | 21:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، مساء اليوم الاحد، عن تسيير رحلة جوية لإجلاء المواطنين العراقيين من لبنان.وقال الصحاف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "سيتم تسيير رحلة جوية يوم غد من بغداد الى بيروت لجلب الجالية العراقية المتواجدة هناك بالتنسيق مع وزارة النقل والسفارة العراقية في بيروت ومركز الخارجية وخلية الازمة".

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