بالوثيقة.. التعليم العالي تصدر حزمة من التعليمات لطلبة الدراسات العليا

2020/03/29 | 21:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الاحد، قرارت جديدة بشأن معالجة حالات طلبة الدراسات العليا خلال الازمة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "للجامعات صلاحية اختيار تطبيقات واليات التعليم الالكتروني المناسبة والفعالة والمتاحة كبديل تعليمي حالي نتيجة الظروف الصحية وحظر التجوال". واضافت "تقوم الاقسام العلمية والكليات والجماعات بمتابعة دقيقة للمواد الدراسية المختلفة والتي يجب ان تكون بأسلوب تفاعلي يضمن الفائدة القصوى للطلبة وفسح المجال امام الطلبة للأسئلة والاستفسارات".

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