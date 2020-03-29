2020/03/29 | 21:16 - المصدر: الغد برس

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الصحة الاسرائيلية: ارتفاع حالات الوفاة بكورونا إلى 15 شخصاً والإص

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الصحة الاسرائيلية: ارتفاع حالات الوفاة بكورونا إلى 15 شخصاً والإصابات إلى 4247 حالة

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