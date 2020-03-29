استراتيجية امريكا مع

2020/03/29 | 21:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم / محمد صادق الهاشمي

الولايات المتّحدة الأمريكية كعادتها تضع ستراتيجيات متعددة وخطط مستقبلية في كلّ منطقة تريد أنْ تعمل فيها، ووفق هذه الخطط التي تحددها الدوائر المختصّة الأمريكيّة يتحرّك السياسيون والعسكر الأمريكيّ، ويحاولون أنْ يتّجهوا بالعراق إقتصادياً وأمنياً وسياسياً نحو التطبيق الممكن...

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