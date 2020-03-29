كورونا كوفيد 19 ينهك إيطاليا.. وفاة 756 بيوم

2020/03/29 | 21:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… لا يزال الموت يخيم على إيطاليا، حيث أعلنت هيئة الحماية المدنية في البلاد، الأحد، أن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا”كوفيد 19″ ارتفع إلى 756 ليصبح 10779 حالة.كما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا الأحد إلى 97689 من 92472 حالة، مسجلاً أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ […]

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