شرطة الانبار تعلن تمديد حظر التجوال وتؤكد صدور 12 قراراً وتوصية جديدة

2020/03/29 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاحد، تمديد حظر التجوال لغاية الـ11 من شهر نيسان المقبل، فيما اصدرت 12 قرارا وتوصية جديدة.وجاء في بيان القيادة، “على ضوء مقررات خلية الازمة التي عقدت في مبنى محافظة الانبار برئاسة محافظ الانبار وبحضور اعضاء خلية الازمة من القادة الامنيين رؤساء الدوائر الصحية والخدمية والتعليمة […]

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