اختيار تدريسية من جامعة ميسان عضوا في مجلة علمية عالمية

2020/03/29 | 21:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت رئاسة جامعة ميسان،الاحد، عن اختيار احدى التدريسيات في الجامعة عضوآ في مجلة علمية عالمية.وقال بيان اصدرته رئاسة الجامعة، ان المجلة العالمية للبحوث العلمية اختارت رئيس قسم اللغة الأنگليزية في الجامعة فطمة رحيم الموسوي عضوا ومقوما فيها للفترة من 2020 / 2028 بالنظر لكفاءتها العلمية الرصينة وأوضح ان المجلة تعد من المجلات […]

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