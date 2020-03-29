شرطة الانبار تعلن تمديد حظر التجوال وتؤكد صدور 12 قراراً وتوصية جديدة

2020/03/29 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاحد، تمديد حظر التجوال لغاية الـ11 من شهر نيسان المقبل، فيما اصدرت 12 قرارا وتوصية جديدة.

وجاء في بيان القيادة، "على ضوء مقررات خلية الازمة التي عقدت في مبنى محافظة الانبار برئاسة محافظ الانبار وبحضور اعضاء خلية الازمة من القادة الامنيين رؤساء الدوائر الصحية والخدمية والتعليمة في المحافظة لمكافحة فايروس كورونا المستجد ، وعلى ضوء تلك المقررات عقد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار مؤتمرا امنياً موسعا في مقر مديرية شرطة قضاء الرمادي مع مدراء اقسام القيادة ومدراء مديريات الشرطة وامري افواج الطوارئ وضباط المرور وضباط المراكز حيث تم التأكيد على مايلي :

1- استمرار تمديد وتطبيق حظر التجوال بشكل كامل من الساعة الحادية عشر من يوم السبت المصادف 28/3/2020 ولغاية الشاعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 11/4/2020 ويستثنى من ذلك

أ/ حركة البضائع والمنتجات الزراعية

ب/ حركة المشتقات النفطية والغازية

ج/ الصيدليات الخافرة حسب جدول الخفارة الصادر من نقابة الصيادلة

د/ منتسبي صحة الانبار والمستشفيات الخاصة والعيادات الطبية الشعبية والمستشفيات البيطرية

ه/ الاجهزة الامنية والخدمية التي تقدم خدماتها

و/ وسائل الإعلام المصرح بها

2- الاستمرار بغلق كافة مداخل المحافظة ما عدا سيطرة الصقور والتحدي والنخيب ويستثنى من ذلك حركة المواد الغذائية والخضراوات والوقود وسيارات الاسعاف لغاية 11/4/2020

3- تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من يوم الاحد الموافق 29/3/2020 ولغاية 11/4/2020 ويستثنى من ذلك مامذكور بالفقرة أ

4-التاكيد على غلق كافة المحلات التجارية ماعدا المحلات الغذائية وعلوة الخضر وافران الصمون من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء".

5- التاكيد على القرارات السابقة بمنع التجمعات والبقاء في المنازل واتباع الارشادات الصحية وعدم الخروج من المنازل ومنع التجمعات العامة والفعاليات الاجتماعية والفنية والدينية والرياضية والثقافية .

6- الاستمرار بغلق الجوامع وعدم اقامة الصلاة فيها وتكون فقط لرفع الاذان.

7- الاستمرار بأجراء عمليات التعفير من قبل دائرة صحه الانبار ومديرية الدفاع المدني

8- التاكيد على كافة الامرين في قواطع المسؤولية بمتابعة اصحاب علوة الخضر وغلاء الاسعار ومحاسبة المخالفين وفق القانون

9- الابقاء على الجنود والقوات الامنية ومنتسبي الحشد العشائري والحشد الشعبي الذين يتمتعون بإجازاتهم وهم الان في محافظاتهم والابقاء على المتواجدين في وحداتهم لغاية 11/4/2020

10- التاكيد على كافة الامرين ورجال المرور في قواطع المسؤولية بتطبيق قانون المرور بفرض غرامه ماليه قدرها ١٠٠ الف دينار بحق السيارات المخالفة لحظر التجوال مع حجز المركبة طيلة فترة الحظر

واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .

11- فتح اماكن الحجر الصحي لمنتسبي الجيش للحالات المشتبه بها وارسال مفارز من قبل دائرة صحة الانبار لمتابعة هذه الحالات.

12- التاكيد على كافة الامرين والضباط في كافة قواطع المسؤولية بتوعية المنتسبين في كافة السيطرات والعمل بقوه وحزم وعدم التهاون في اداء الواجبات ".

بغداد اليوم- بغداد

نفى صفاء التميمي، المتحدث باسم سرايا السلام، اليوم الأحد، انسحابها من بعض قواطع المسؤولية من أجل تطبيق حظر التجوال في بعض مناطق شرقي بغداد ومنها مدينة الصدر.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، انه "لا صحة للانباء التي تحدثت

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الأحد (29 آذار 2020) عن تأثير الانسحاب الأمريكي في القواعد المنشرة بمناطق ذات اغلبية سنية في العراق.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الانسحاب

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، اليوم الاحد، بتعرض منزل احد المواطنين لهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة لأسباب عشائرية .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "مسلحين مجهولين نفذوا الهجوم واسفر عن اضرار مادية على الر

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