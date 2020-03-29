صحة بابل تعلن مغادرة 18 شخصاً للحجر الصحي

2020/03/29 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل الاحد 29-3-2020، مغادرة 18 شخصاً بعد قضاء 14 يوماً في الحجر الصحي اثر الاشتباه باصابتهم بكورونا.

وذكر دائرة صحة بابل في بيان أن" 18 شخصاً غادورا المستشفى بعد قضاء 14 يوماً في الحجر الصحي كانوا ملامسين لشخصين سبق وأن توفيا بسبب الفيروس ".

ويستمر فيروس كورونا، بالتفشي، في العراق، على الرغم من اتخاذ السلطات، جملة من القرارات للحد من انتشاره، حيث اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم، تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق خلال 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الاصابات، وفقا لبيان الصحة، على النحو الآتي: "(بغداد الرصافة: 7)، (بغداد مدينة الطب: 1)، (البصرة: 8)، (النجف: 5)، (السليمانية: 1)، (كربلاء: 11)، (اربيل : 8)".

وبذلك يكون مجموع الإصابات،547 حالة في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء التام: 143 والوفيات 42.

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