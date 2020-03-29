الاعلان عن وفاة عراقي في تركيا نتيجة اصابته بفيروس كورونا

2020/03/29 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس الجبهة التركمانية، النائب ارشد الصالحي، اليوم الاحد، تعازيه الى عائلة مواطن عراقي توفي في...





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