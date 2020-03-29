2020/03/29 | 21:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير صحة الكرخ: لم يتم تسجيل اي حالة اصابة بكورونا منذ امس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة الكرخ: لم يتم تسجيل اي حالة اصابة بكورونا منذ امس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة الكرخ: لم يتم تسجيل اي حالة اصابة بكورونا منذ امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).