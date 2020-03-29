بيلوسي: إنكار ترامب خطورة كورونا في بدايته أودى بحياة كثيرين

2020/03/29 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الوفيات في ولاية نيويورك الأميركية وحدها بنحو 237 وفاة جديدة جراء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أعلن حاكم الولاية أندرو كومو في مؤتمر صحفي صباح الأحد.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة إلى 965، وذلك من بين 2329 وفاة في عموم البلاد.

وقال الحاكم كومو إن الولاية سجلت 7195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 59 ألفا و513 إصابة، وذلك من بين أكثر من 131 ألف إصابة في جميع الولايات الأميركية.

وأضاف الحاكم، الذي يطالب دائما الحكومة الفيدرالية بإرسال معونات طبية وإنشاء مستشفيات جديدة، أنه تم إيداع 1175 مريضا جديدا المستشفيات يوم الجمعة، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لمرضى كورونا في مستشفيات الولاية إلى 8500 شخص، من بينهم نحو ألفين في الرعاية المركزة.

وبدأت بالفعل جهود إنشاء مستشفيات ميدانية في نيويورك لاستيعاب المصابين بالفيروس والذين تتضاعف أعدادهم تقريبا كل ثلاثة إلى أربعة أيام.

ومن المقرر أن تصل سفينة تابعة لسلاح البحرية مجهّزة كمستشفى تضم ألف سرير و1200 موظف صحي الاثنين.

وكان كومو قد توقع أن يصل تفشي كورونا المستجد ذروته في نيويورك خلال 21 يوما، مشيرا إلى أن المدارس ستبقى مغلقة حتى 15 أبريل على أقل تقدير.

وتم إعلان الطوارئ في ثلاث ولايات أميركية، هي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.

وفي مؤشر على تصاعد التوتر، قام رجال شرطة محليون وجنود من الحرس الوطني، ومن بيت إلى بيت، بإبلاغ سكان ولاية رود آيلاند، الذين يملكون سيارات مسجلة في نيويورك، بأن عليهم فرض عزلة على أنفسهم لأسبوعين، بعد وصولهم إلى هذه الولاية الساحلية بشمال شرقس الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، تخليه في نهاية المطاف عن فرض العزل على ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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