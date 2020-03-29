مستشار محافظ الانبار لـ”العهد نيوز”: منفذ طربييل الحدودي مع الاردن ما يزال مغلقا أمام حركة المسافرين

2020/03/29 | 21:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الادارية مصطفى العرسان الجميلي، اليوم الاحد، ان منفذ طربيل الحدودي مع الاردن غربي الانبار مازال مغلقا امام حركة المسافرين .وقال الجميلي في حديث لوكالة ” العهد نيوز”، ان ” منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار، مازال مغلقا امام سير حركة المسافرين من الاردن باتجاه الاراضي […]

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